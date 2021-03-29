Червиченко: Маслова надо покрестить или окатить святой водой

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на ошибки защитника Павла Маслова, которые привели к двум назначенным пенальти в ворота молодёжной сборной России в матче 2-го тура групповой стадии молодёжного чемпионата Европы – 2021 с Францией (0:2).
«Маслов, конечно, бедовый парень. Помните, был фильм с Пьером Ришаром? У нас он шёл под названием «Невезучие», а во французском прокате назывался «33 несчастья» — это как раз про Маслова. Лично мне показалось, что первого пенальти не было. Маслов выставил ногу, но оперативно успел её убрать — француз завалился. Бедолага Маслов настолько нефартовый, что на нём дают пенальти, которого не было. Будь VAR — первый пенальти вряд ли бы поставили. Стоит отметить, что французы пару раз неплохо так огрели наших футболистов по лицам… Франция уже в начале матча могла лишиться как минимум одного игрока. Именно по этой причине эта деревенская трансляция напрягает.
Думаю, нам надо напрячься и побеждать датчан — ничего сверхъественного в этом ничего нет. Может быть, Маслова надо перед матчем покрестить или святой водой окатить (смеётся). Играет он неплохо, но какой-то нефартовый парень.
У нас хорошие ребята. Мне очень нравится Максименко. Во время второго пенальти он, конечно, полетел раньше удара. Как раз во втором случае можно было остаться, подождать, посмотреть, куда будет бить соперник. И тогда этот пижонский номер у французов бы не прошёл. Заметил, что очень многие вратари перестали гадать и до последнего ждут — на этом как раз Дзюбу ловят в нашем чемпионате. Максименко ещё молодой, но через два-три года он станет вратарём топового уровня. Мне кажется, Саша даже способен затмить Акинфеева», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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