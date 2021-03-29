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Маунт повторил достижение Лэмпарда в сборной Англии, установленное в мае 2013 года

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Маунт повторил достижение Лэмпарда в сборной Англии, установленное в мае 2013 года
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

22-летний полузащитник сборной Англии Мэйсон Маунт, отметившийся забитым мячом в матче 2-го тура группового этапа отбора к чемпионату мира – 2022 со сборной Албании (2:0), повторил достижение Фрэнка Лэмпарда, установленное в мае 2013 года в бытность игроком.

Как сообщает Opta Joe в «Твиттере», Мейсон Маунт — первый игрок «Челси», который забивал или ассистировал в трёх матчах кряду за сборную Англии после Фрэнка Лэмпарда, чья серия достигла 7 матчей подряд и завершилась в мае 2013 года.

Албания и Англия находятся в группе I отборочного турнира ЧМ-2022, где их соперниками являются Польша, Венгрия, Андорра и Сан-Марино. Англия, набрав шесть очков, занимает первое место в таблице квартета. Албания (3) — на втором месте.

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