«Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Мартина Эдегора

22-летний норвежский атакующий полузащитник Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за лондонский «Арсенал», но принадлежащий мадридскому «Реалу», привлёк внимание сразу двух ведущих клубов Англии – «Челси» и «Ливерпуля», сообщает AS.



По информации источника, «канониры» готовы выкупить футболиста за € 35 млн, но, учитывая потрясающую форму игрока, цена может вырасти до € 58 млн, что является неподъёмной суммой для руководства «Арсенала». Именно этим могут воспользоваться «Челси» и «Ливерпуль».

Мадридский «Реал» не прочь оставить игрока в своём составе, однако на продажу полузащитника может вынудить возможность инвестиции средств с его реализации на покупку Килиана Мбаппе из «Пари Сен-Жермен» или Эрлинга Холанда из дортмундской «Боруссии».



В текущем сезоне Эдегор принял участие в 8 встречах за «Арсенал» в английской Премьер-лиге, в которых отметился 1 забитым мячом.