Хонда: у Балотелли был огромный талант, но он никогда не делал ничего, чтобы улучшить себя

Полузащитник азербайджанского «Нефтчи» Кейсуке Хонда вспомнил о своих выступлениях за «Милан». 34-летний японский хавбек выступал за итальянский клуб с 2014 по 2017 год. До этого он четыре года играл в ЦСКА.

«Я не колебался ни секунды, когда мне позвонили из «Милана». Несколькими годами ранее я был близок к переходу в «Лацио», но ЦСКА отклонил это предложение. Я до сих пор благодарен Адриано Галлиани за то, что он позволил моей мечте сбыться, но было также много проблем. У клуба не было денег на покупку топовых игроков, поэтому многие «нормальные» игроки получили возможность надеть эту форму. У «Милана» не было стратегии, так как каждые три месяца казалось, что приезжает новый тренер. Так добиться результатов было невозможно», – цитирует Хонду La Gazzetta dello Sport.

Хонда также отметил, что в «Милане» некоторые игроки не выкладывались полностью. В их числе он назвал Марио Балотелли и Алессио Романьоли.

«У Марио огромный талант, но он никогда не делал ничего, чтобы улучшить себя. Я хотел изменить его распорядок дня, посоветовав ему доверять мне. Сказал, что, если он хочет стать лучшим, ему нужно много тренироваться. Он посмотрел на меня и на следующий день пришёл на 40 минут раньше, чтобы тренироваться в тренажёрном зале. И на второй день. К третьему дню ему стало скучно. В этом весь Марио. Он не был единственным. Романьоли тогда тоже не тренировался на 100 процентов. Он должен больше верить в себя и иметь другую философию», – рассказал Хонда.