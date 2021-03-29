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«Ливерпуль», «Севилья» и «Лейпциг» интересуются вратарём «Трабзонспора»

«Ливерпуль», «Севилья» и «Лейпциг» интересуются вратарём «Трабзонспора»
Футбол / Англия 0

Турецкий голкипер «Трабзонспора» Угурджан Чакыр попал в сферу интересов «Ливерпуля», «Севильи» и «Лейпцига». Об этом сообщает Express. По информации источника, «Ливерпуль» готов заплатить за 24-летнего вратаря € 17,5 млн.

В нынешнем сезоне Чакыр провёл 28 матчей в чемпионате Турции, в которых пропустил 29 мячей и 10 раз сыграл на ноль. Чакыр привлекается в состав «Трабзонспора» с 2014 года.

Ранее сообщалось, что 22-летний норвежский атакующий полузащитник Мартин Эдегор, выступающий на правах аренды за «Арсенал», но принадлежащий мадридскому «Реалу», привлёк внимание «Ливерпуля» и «Челси».

Также стало известно, что «Торино» отклонил предложение «Ливерпуля» по 20-летнему ивуарийскому защитнику Уилфриду Синго.

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