Поражение молодёжки в матче с Францией, 724-я шайба Овечкина в НХЛ. Главное к утру

Молодёжная сборная России уступила команде Франции на чемпионате Европы-2021, а хоккеист Александр Овечкин забросил 724-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов лиги до семи голов – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России проиграла Франции на молодёжном Евро и опустилась на 3-е место в группе.
2. Голы Овечкина и Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс».
3. Овечкин сократил отставание от Дионна в списке лучших снайперов НХЛ до семи шайб.
4. Испания вырвала победу у Грузии, Кварацхелия забил гол.
5. Дания разгромила Молдавию со счётом 8:0 на отборе ЧМ-2022.
6. Медведев пробился в 1/8 финала турнира в Майами, обыграв Попырина в трёх сетах.
7. Хэмилтон вырвал победу у Ферстаппена на Гран-при Бахрейна, Мазепин сошёл.
8. Гурьянов провёл яркий кулачный поединок с канадским защитником «Флориды» Стиллманом.
9. Англия обыграла Албанию в отборе ЧМ-2022. У Кейна — гол и результативная передача.
10. Сборная России по фигурному катанию вернулась на родину после чемпионата мира в Швеции.
11. Хачанов не сумел выйти в 1/8 финала «Мастерса» в Майами, проиграв Синнеру.
12. «Лейкерс» объявили о подписании контракта с Драммондом.
13. Тренером «Ротора» назначат Хасанби Биджиева, но тренировать команду будет Юрий Батуренко.
14. «Челси» и «Ливерпуль» заинтересованы в приобретении Мартина Эдегора.
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