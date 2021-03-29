Саньоль: горжусь тем, как грузинские игроки показали себя в матче с Францией

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение в матче 2-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 со сборной Франции (1:2).



«Пытались демонстрировать свои лучшие качества и играть в футбол, но во втором тайме это почти не получалось. Тем не менее, я горжусь, как мои игроки показали себя на поле. В следующем матче дадим шанс игрокам, у которых было меньше игрового времени, но это не значит, что поедем в Грецию только защищаться. Постараемся взять свои первые очки», — приводит слова Саньоля пресс-служба УЕФА.

В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Грузии проиграла сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 1:2.



Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче. На 44-й минуте Хвича получил мяч в штрафной после паса Китеишвили и вколотил его в нижний правый угол. На 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после флангового навеса Жорди Альбы. На 93-й минуте Даниэль Ольмо забил победный гол сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной.