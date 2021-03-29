Бывший тренер «Виссел Кобе» стал кандидатом на должность наставника «Спартака»

Немецкий тренер Торстен Финк является кандидатом на пост наставника московского «Спартака», сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».

Финк ранее был тренером в «Аустрии», АПОЭЛе, «Ингольштадте», «Базеле», «Гамбурге» и «Грассхоппере». Последним местом работы специалиста был японский «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году.

53-летний Финк — двукратный чемпион Швейцарии (2009/2010, 2010/2011) с «Базелем», обладатель Кубка Швейцарии (2009/2010), обладатель Кубка Императора (2019) с «Виссел Кобе».

Напомним, в конце 2020 года главный тренер красно-белых Тедеско объявил, что покинет «Спартак» после текущего сезона. Московский клуб набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Сообщалось, что московский клуб предлагал должность Пауло Фонсеке, однако тот отклонил предложение. Отмечается, что Фонсека сосредоточен на работе в «Роме» и планирует продолжить тренерскую деятельность в Риме.