Бывший тренер «Виссел Кобе» стал кандидатом на должность наставника «Спартака»

Немецкий тренер Торстен Финк является кандидатом на пост наставника московского «Спартака», сообщает журналист Sportitalia Джанлуиджи Лонгари в «Твиттере».
Финк ранее был тренером в «Аустрии», АПОЭЛе, «Ингольштадте», «Базеле», «Гамбурге» и «Грассхоппере». Последним местом работы специалиста был японский «Виссел Кобе», который он покинул в 2020 году.
53-летний Финк — двукратный чемпион Швейцарии (2009/2010, 2010/2011) с «Базелем», обладатель Кубка Швейцарии (2009/2010), обладатель Кубка Императора (2019) с «Виссел Кобе».
Напомним, в конце 2020 года главный тренер красно-белых Тедеско объявил, что покинет «Спартак» после текущего сезона. Московский клуб набрал 44 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Сообщалось, что московский клуб предлагал должность Пауло Фонсеке, однако тот отклонил предложение. Отмечается, что Фонсека сосредоточен на работе в «Роме» и планирует продолжить тренерскую деятельность в Риме.
- 29 марта 2021
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