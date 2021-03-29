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Александр Кержаков прокомментировал победу «Томи» в матче с «Торпедо»

Александр Кержаков прокомментировал победу «Томи» в матче с «Торпедо»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

Главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал результат матча 33-го тура Футбольной национальной лиги с «Торпедо» (1:0).

«Матч получился очень тяжёлым, мы это предполагали. И погодные условия, и натуральное поле дают свои плоды относительно своего состояния во время осадков. Понимали, что будет много борьбы, длинных передач – главное было это выдержать, не уступить в подборах. Хорошо сыграли наши защитники, не дали практически никаких шансов сопернику у наших ворот и мы здорово убегали в быстрые атаки, одну из них мы использовали. Хорошо, что сыграли сегодня на ноль – это очень важно для нас – очень важная победа.

Мы изучали соперника, посмотрели много их матчей. Из наличия тех футболистов, которые у нас сейчас есть, мы решили сыграть в схему с тремя центральными защитниками, я думаю, что она себя оправдала. В обороне мы сыграли хорошо, в реализации в атаке были небольшие проблемы, если бы и там чуть-чуть добавить, то в концовке было бы немного полегче. Но победа очень нужная и важная над одним из лидеров – это очень важно для ребят, чтобы почувствовать, что они могут играть» — приводит слова Кержакова пресс-служба ФНЛ.

«Торпедо» проиграло «Томи» в выездном матче ФНЛ
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