10 футболистов сборной России сдали допинг-тесты

Сегодня, 29 марта, 10 футболистов сборной России прошли тестирование на допинг, сообщает пресс-служба национальной команды.

Имена игроков, сдавших пробы инспекторам допинг-контроля, не сообщаются. Отмечается, что процедура прошла в штатном порядке.

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе "«Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало встречи — в 21:45 мск.

Напомним, сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Словении, Мальты, Хорватии и Кипра.