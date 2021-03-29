10 футболистов сборной России сдали допинг-тесты

Сегодня, 29 марта, 10 футболистов сборной России прошли тестирование на допинг, сообщает пресс-служба национальной команды.
Имена игроков, сдавших пробы инспекторам допинг-контроля, не сообщаются. Отмечается, что процедура прошла в штатном порядке.
Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе "«Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало встречи — в 21:45 мск.
Напомним, сборная России набрала 6 очков и занимает 1-е место в группе Н. Словакия (2) — на 4-м месте. Соперниками команд по группе являются сборные Словении, Мальты, Хорватии и Кипра.
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