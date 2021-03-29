Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Тренер сборной Финляндии: играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Тренер сборной Финляндии: играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал результат матча с Украиной (1:1).

«Трудный матч для нас. Мы хорошо защищались, и в целом я доволен ничьей. Играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание. Я был не слишком доволен ничьей в матче с Боснией и Герцеговиной в среду, однако сегодняшний результат мы определенно можем занести себе в актив», — приводит слова Канерва пресс-служба УЕФА.

Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Украины принимала национальную команду Финляндии. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Румынии.

Украина владела игровым преимуществом на протяжении всего матча. Первый тайм завершился без изменений на табло. Счёт в матче был открыт на 80-й минуте, гол забил нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. Финляндия попыталась нарастить давление и организовать финальный штурм ворот оппонента. На 88-й минуте украинский защитник Виталий Миколенко получил красную карточку за фол в своей штрафной площади. Пенальти реализовал финский нападающий Теэму Пукки.

Сборная Украины сыграла вничью с Финляндией на отборе ЧМ-2022
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021