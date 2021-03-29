Тренер сборной Финляндии: играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал результат матча с Украиной (1:1).
«Трудный матч для нас. Мы хорошо защищались, и в целом я доволен ничьей. Играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание. Я был не слишком доволен ничьей в матче с Боснией и Герцеговиной в среду, однако сегодняшний результат мы определенно можем занести себе в актив», — приводит слова Канерва пресс-служба УЕФА.
Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Украины принимала национальную команду Финляндии. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Румынии.
Украина владела игровым преимуществом на протяжении всего матча. Первый тайм завершился без изменений на табло. Счёт в матче был открыт на 80-й минуте, гол забил нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. Финляндия попыталась нарастить давление и организовать финальный штурм ворот оппонента. На 88-й минуте украинский защитник Виталий Миколенко получил красную карточку за фол в своей штрафной площади. Пенальти реализовал финский нападающий Теэму Пукки.
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