Тренер сборной Финляндии: играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва прокомментировал результат матча с Украиной (1:1).



«Трудный матч для нас. Мы хорошо защищались, и в целом я доволен ничьей. Играть с Украиной в гостях — тяжёлое испытание. Я был не слишком доволен ничьей в матче с Боснией и Герцеговиной в среду, однако сегодняшний результат мы определенно можем занести себе в актив», — приводит слова Канерва пресс-служба УЕФА.

Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Украины принимала национальную команду Финляндии. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Румынии.



Украина владела игровым преимуществом на протяжении всего матча. Первый тайм завершился без изменений на табло. Счёт в матче был открыт на 80-й минуте, гол забил нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. Финляндия попыталась нарастить давление и организовать финальный штурм ворот оппонента. На 88-й минуте украинский защитник Виталий Миколенко получил красную карточку за фол в своей штрафной площади. Пенальти реализовал финский нападающий Теэму Пукки.