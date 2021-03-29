Алекс Фергюсон рассказал, о чём жалел во время работы в «Манчестер Юнайтед»

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон рассказал, о чём он больше всего жалел во время работы с «красными дьяволами».

«Что касается самого большого сожаления, то я назову ситуацию с командой 1994 года. Четыре защитника росли вместе. Эти ребята были просто невероятными. Пол Паркер, Стив Брюс, Гари Паллистер, Денис Ирвин — фантастические игроки. Они выступали в моей команде 9-10 лет и подтверждали свой уровень на поле.

Я сумел договориться об их переходах, и они спокойно к этому отнеслись. Но сказать им об этом было очень, очень тяжело. То же самое касается расставания с молодыми игроками. Рассказывать им, что мы постараемся найти для них новую команду, и говорить «нам жаль, но мы должны сделать это» — ужасно. Отпускать молодых футболистов — это худшее, что может быть. Все амбиции такого футболиста, его желания и мечты связаны с «Манчестер Юнайтед». Он хочет играть перед 75 тыс. зрителей и выходить на «Уэмбли» в кубковом финале. Когда ты вынужден забрать это у молодого парня, это очень, очень печально. Я ненавидел это, просто ненавидел", — цитирует Фергюсона Goal.

27 мая 2021 года состоится премьера документального фильма под названием «Сэр Алекс Фергюсон: никогда не сдавайся», посвященного жизни и работе специалиста.

Видео тренировки «Манчестер Юнайтед»