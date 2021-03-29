Защитник «РБ Лейпциг» Конате близок к переходу в «Ливерпуль»
Защитник «РБ Лейпциг» и молодёжной сборной Франции Ибраима Конате может продолжить карьеру в «Ливерпуле», сообщает The Athletic.
По информации источника, мерсисайдский клуб близок к завершению сделки по трансферу 21-летнего французского футболиста. Ожидается, что «Ливерпуль» заплатит «РБ Лейпциг» € 40 млн за Конате. Ранее сообщалось, что в услугах защитника заинтересован лондонский «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2020/2021 Конате сыграл в 9 матчах чемпионата Германии и забил 1 гол. В стан «быков» Ибраима перешёл летом 2017 года на правах свободного агента. Его прошлым и единственным на взрослом уровне клубом был французский «Сошо». С 2019 года Конате вызывается в молодёжную сборную Франции.
Защитник «Лейпцига» Конате может перейти в «Арсенал»
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