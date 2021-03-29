Луис Энрике: сборная Грузии очень хорошо оборонялась. Команда растёт от матча к матчу

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике прокомментировал результат матча со сборной Грузии (2:1).
«Эта игра была похожа на матч с греками, но куда сложнее. Сборная Грузии очень хорошо оборонялась. Очевидно, что команда растёт от матча к матчу. Они вполне могли забить ещё. Качество их игры растёт. Болельщики, думаю, делали соперника ещё смелее. Мы попытались поменять стиль игры, и это принесло результат», — приводит слова Энрике пресс-служба УЕФА.
В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года сборная Грузии проиграла сборной Испании. Встреча проходила на стадионе «Динамо-Арена — Борис Пайчадзе» в Тбилиси (Грузия) и завершилась со счётом 1:2.
Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия открыл счёт в матче. На 44-й минуте Хвича получил мяч в штрафной после паса Китеишвили и вколотил его в нижний правый угол. На 56-й минуте Ферран Торрес сравнял счёт, забив гол после флангового навеса Жорди Альбы. На 93-й минуте Даниэль Ольмо забил победный гол сумасшедшим ударом из-за пределов штрафной.
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