«Дела шли не очень гладко». Хаверц рассказал об адаптации в «Челси»
Полузащитник «Челси» Кай Хаверц высказался о нынешнем сезоне и адаптации в лондонской команде.
«Это непростой сезон, и я знаю, что дела шли не очень гладко. Думаю, это нормально, учитывая то, что я впервые уехал за границу. На адаптацию уходит полгода или больше. Сейчас всё неплохо, поэтому я не хочу вновь возвращаться к негативным моментам из прошлого. Я настроен позитивно и надеюсь, что следующие недели будут успешными», — приводит слова Хацерца Goal.com.
Хаверц перешёл в «Челси» летом 2020 года из леверкузенского «Байера». В этом сезоне английской Премьер-лиги немецкий полузащитник провёл 21 матч, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи. С 2018 года Хаверц вызывается в национальную команду Германии.
Тухель: потенциал Хаверца безграничен
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