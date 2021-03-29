Пукки: не знаю, что случилось в штрафной украинцев. Миколенко просто потерял мяч и сфолил

Нападающий сборной Финляндии Теэму Пукки прокомментировал результат матча со сборной Украины (1:1).



«Остались довольны тем, как сыграли сегодня. Украина больше контролировала мяч, мы были вынуждены обороняться. Учитывая это, мы должны быть довольны ничьей. Не знаю, что случилось в штрафной. Центральный защитник просто потерял мяч и затем был вынужден фолить на мне», — приводит слова Пукки пресс-служба УЕФА.

Во втором матче отбора на чемпионат мира — 2022 сборная Украины принимала национальную команду Финляндии. Встреча проходила на стадионе «НСК Олимпийский» в Киеве (Украина) и завершилась со счётом 1:1. Матч обслуживала бригада арбитров из Румынии.



Украина владела игровым преимуществом на протяжении всего матча. Первый тайм завершился без изменений на табло. Счёт в матче был открыт на 80-й минуте, гол забил нападающий сборной Украины Жуниор Мораес. Финляндия попыталась нарастить давление и организовать финальный штурм ворот оппонента. На 88-й минуте украинский защитник Виталий Миколенко получил красную карточку за фол в своей штрафной площади. Пенальти реализовал Теэму Пукки.