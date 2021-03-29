Ибрагимович: сказал партнёрам по сборной Швеции, что мне не нужно забивать голы

Нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович после матча 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 с Косово (3:0) рассказал о возвращении в шведскую сборную и желании помогать товарищам по команде. В этой встречи форвард отдал результативную передачу.
«Я сказал партнёрам, что мне не нужно забивать голы, так как своё я уже забил. Я помогаю товарищам по команде, чтобы они могли приблизиться к моему рекорду. Чем больше времени проходит, тем лучше я узнаю игроков сборной на поле и за его пределами. Матч с Косово сложился для нас хорошо, но так вышло не только из-за меня и Исака. Я вернулся в национальную команду, чтобы выжать из себя максимум. Хочу, чтобы ко мне относились так же, как ко всем остальным», — приводит слова Ибрагимовича Mundo Deportivo со ссылкой на канал C More.
Ибрагимович выступал за сборную Швеции с 2001 по 2016 годы. В 116 матчах он забил 62 гола и является лучшим бомбардиром команды. В середине марта 2021 года стало известно о возвращении Ибрагимовича в сборную.
- 29 марта 2021
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