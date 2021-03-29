Хамес Родригес: «Эвертон» может достичь уровня «Реала» и «Баварии»

Полузащитник «Эвертона» Хамес Родригес, ранее выступавший за «Реал» и «Баварию», выразил уверенность в том, что его нынешний клуб может выйти на ведущие роли в Европе.

«Я всегда хотел играть в Европе за большие клубы. Благодарен за то, что выступал в двух крупнейших клубах мира. Многие мои надежды и мечты сбылись, но когда это происходит, ты хочешь достичь большего. Я двигаюсь вперёд шаг за шагом.

«Эвертон» может достичь уровня «Реала» и «Баварии», почему нет? В первую очередь, нам нужно быть в топ-группе в чемпионате. Предыдущие две игры сложились не так хорошо, как нам хотелось бы, но это Премьер-лига. Здесь каждая игра как финал, настоящая битва», — цитирует Родригеса официальный сайт клуба.

В турнирной таблице АПЛ подопечные Карло Анчелотти занимают восьмое место после 28 матчей.

Шикарный гол в девятку — в обзоре матча «Эвертон» — «Бёрнли»