ЦСКА пошутил про Акинфеева, который дебютировал за «армейцев» ровно 18 лет назад

Пресс-служба московского ЦСКА в «Твиттере» пошутила про голкипера Игоря Акинфеева, который ровно 18 лет назад провёл первый матч за основную команду красно-синих.

«Сегодня наш капитан может на повторе слушать песню любимой группы «Руки вверх»! 18 (!) лет назад, 29 марта 2003 года, Акинфеев дебютировал за ЦСКА, выйдя на замену в игре Кубка Премьер-Лиги с «Зенитом». И понеслось», — говорится в сообщении.

Игорь Акинфеев — воспитанник московского ЦСКА. Действующий контракт 34-летнего голкипера с клубом рассчитан до 2022 года. В 665 матчах за «армейцев» вратарь пропустил 587 мячей и 284 раза оставил ворота в неприкосновенности. С 2004 по 2018 год Акинфеев выступал за сборную России. В команде провёл 111 матчей и пропустил 95 мячей.