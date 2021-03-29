«К сожалению, победил антифутбол». Новиков — о матче «Нефтихимика» с «Волгарём»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков прокомментировал ничью в домашнем матче 33-го тура Футбольной национальной лиги с «Волгарём» (1:1).



«К сожалению, антифутбол сегодня победил. Провокации, симуляции, затяжки времени… Я своей командой очень доволен. Мы полностью переиграли соперника. По всем компонентам превзошли. Но подвела реализация. Это обидно. По игре мы должны были крупно побеждать. Два очка сегодня потеряли. Будем двигаться дальше», — приводит слова Новикова пресс-служба ФНЛ.

Новиков покинул пост главного тренера «Динамо» в сентябре 2020 года, уйдя в отставку после провала клуба в квалификации Лиги Европы, где бело-голубые уступили тбилисскому «Локомотиву», и поражения в матче с «Химками» в Российской Премьер-Лиге. В январе Новиков возглавил «Нефтехимик».



«Нефтехимик» занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. Команда из Нижнекамска в 33 матчах набрала 54 очка.