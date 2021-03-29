Сергей Карасёв обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым будет обслуживать матч 3-го тура квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Германия — Северная Македония, сообщается на официальном сайте УЕФА. Ассистентами Иванова будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый рефери — Владимир Москалёв.



Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.



Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Северная Македония (3) занимает третье место. Соперниками команд по группе являются сборные Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.

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