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Сергей Карасёв обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
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  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
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Сергей Карасёв обслужит матч отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0

Российская бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым будет обслуживать матч 3-го тура квалификационного раунда отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Германия — Северная Македония, сообщается на официальном сайте УЕФА. Ассистентами Иванова будут Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Четвёртый рефери — Владимир Москалёв.

Матч 3-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 Германия — Северная Македония состоится 31 марта на стадионе «Шауйнсланд-Райзен-Арена» в Дуйсбурге (Германия). Начало встречи — в 21:45 мск.

Сборная Германии набрала 6 очков и занимает первое место в таблице группы J. Северная Македония (3) занимает третье место. Соперниками команд по группе являются сборные Армении, Румынии, Исландии и Лихтенштейна.

Германия обыграла Румынию, Северная Македония разгромила Лихтенштейн
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