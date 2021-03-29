Вагнер Лав прокомментировал назначение Олича главным тренером ЦСКА

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав прокомментировал назначение экс-форварда армейцев Ивицы Олича на должность главного тренера команды.
«Желаю Оличу большой удачи на посту главного тренера ЦСКА. Надеюсь, он добьётся тех же успехов, которых достиг с армейцами в качестве игрока. Назначение Олича меня удивило. Я знал, что Ивица уже несколько лет работал ассистентом главного тренера в сборной Хорватии, но не подозревал о его желании стать главным. Думаю, ЦСКА рискнул пригласить именно Олича из-за его богатой клубной истории, ну и после хорошо проделанной работы в сборной Хорватии. Он всё-таки стал вице-чемпионом мира с этой командой в качестве второго тренера.
Когда мы выходим играть на поле, то не думаем о том, кто чем займется после завершения карьеры, поэтому не могу сказать, что видел задатки тренера в Оличе, когда играл с ним. Не знаю, представлял ли он в своей голове, что однажды возглавит ЦСКА, но я об этом точно не думал. Пойду ли в его тренерский штаб, если позовут? На данный момент нет, потому что не хочу быть тренером. Но через несколько лет всё может измениться, вдруг я захочу попробовать. Тогда, может быть, и пойду в ЦСКА! Но пока у меня нет желания становиться тренером после завершения карьеры», — цитирует Вагнера Sport24.
- 29 марта 2021
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