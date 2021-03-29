Джанлуиджи Буффон близок к уходу из «Ювентуса»

43-летний вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может покинуть туринский клуб по окончании сезона, сообщает Goal со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

Буффон считает, что находится в отличной форме, и убеждён, что может получать гораздо больше игрового времени на поле, чем предоставляет ему «Ювентус». Голкипер готов перейти в серьёзный итальянский или зарубежный клуб. Буффону предстоит встретиться с президентом «Ювентуса» Андреа Аньелли. Решение о продолжении или завершении карьеры будет принято после финала Кубка Италии с «Аталантой», который состоится 23 мая. Если Буффон не получит интересное предложение, то может повесить перчатки на гвоздь.

Сообщалось, что по окончании сезона Буффон желает перебраться в «Парму», в составе которой он начинал свою игровую карьеру.



Напомним, что Буффон стал игроком «Ювентуса» в июле 2001 года, перейдя из итальянской «Пармы» за € 52,8 млн. Через 17 лет он покинул итальянский клуб, отправившись во французский «Пари Сен-Жермен» на правах свободного агента, однако спустя сезон, в 2019 году, Буффон вернулся в Турин.