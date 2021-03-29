Экс-скаут дортмундской «Боруссии» рассказал о несостоявшемся переходе Мбаппе

Бывший скаут дортмундской «Боруссии» Свен Мислинтат рассказал о несостоявшемся переходе нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе в немецкий клуб в 2016 году. В тот период французский форвард играл за «Монако».
«Жаль, что мы не смогли заполучить Килиана. В определённый момент он мог перейти к нам бесплатно, но претендентов на Мбаппе было много. У нас не было шансов выиграть эту гонку. Если бы тогда нам удалось организовать бесплатный переход Мбаппе из «Монако», это была бы невероятная сделка», — приводит слова Мислинтата Kicker.
Мбаппе перешёл из «Монако» в «ПСЖ» в 2017 году на правах аренды, а через год заключил с парижанами полноценный контракт. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 25 матчах чемпионата Франции, забил 20 голов и отдал шесть результативных передач. С 2017 года футболист вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной Франции Мбаппе — чемпион мира (2018).
- 29 марта 2021
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