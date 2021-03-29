Бывший защитник «Баварии» Рафинья перешёл в «Гремио»

Бывший защитник «Баварии» Рафинья подписал контракт с «Гремио», сообщается в «твиттере» бразильского клуба.



«Рафинья стал первым подписанием «Гремио» в 2021 году. Контракт с ним был подписан до конца этого года», — сообщает пресс-служба клуба.

Последним клубом 35-летнего Рафиньи был «Олимпиакос», который он покинул в феврале. Рафинья защищал цвета «Баварии» в 2011-2019 годах. Всего с немецким клубом он семь раз становился чемпионом Германии, по три раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны, а также по одному разу был триумфатором Лиги чемпионов, Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.



За свою карьеру защитник также успел поиграть за такие клубы, как «Коритиба», «Шальке-04», «Дженоа» и «Фламенго». Со сборной Бразилии Рафинья в 2008 году стал бронзовым призёром Олимпийских игр.