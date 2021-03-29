Колыванов: жалко Маслова, надо поддержать. Он, наверное, сильно переживает

Бывший тренер молодёжной сборной России Игорь Колыванов прокомментировал результат матча 2-го тура группового этапа Евро-2021 среди команд U21 с Францией (0:2).



«В целом мы играли неплохо, но пенальти себе сами привезли. А после счёта 2:0 против французов очень сложно отыгрываться, тем более, когда хромает реализация. Два гола — слишком много по такой игре. У Франции не было никакого игрового преимущества. Игра была абсолютно равная. Если бы Захарян забил на первых минутах, всё бы по-другому сложилось. В дальнейшем соперники очень уверенно оборонялись, закрывали все зоны, поэтому было сложно.



Теперь нужно, чтобы забивать два датчанам и выходить спокойно в плей-офф. Хотя легко не будет — они выиграли у Франции, значит, достойные соперники. Нужно обыгрывать их через не могу. Что касается двух пенальти после ошибок Маслова, то такое случается, жалко парня. Про это слишком много говорят. Мальчика надо поддержать, он сам, наверное, сильно переживает», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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