«Подарили выигрышный матч». Шевченко высказался об ошибке Миколенко

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал ошибку защитника Виталия Миколенко в матче 2-го тура групповой стадии отбора на чемпионат мира – 2022 со сборной Финляндии (1:1).

«Ошибки случаются со всеми. Мы поддержали Миколенко. Он ошибся, да, но это следствие ошибок, допущенных ранее. Это будет нам уроком. Мы подарили выигрышный матч. Я смотрю не на результат, а на качество игры. Можно было сыграть лучше. Мне нравится, что ребята отдают всё на поле. У нас есть коллектив, который двигается вперёд. Эта игра показала, что мы движемся в правильном направлении», — сказал Шевченко в эфире программы «Великий Футбол» на украинском телеканале «Футбол 1».

На 88-й минуте матча украинский защитник Виталий Миколенко получил красную карточку за фол в своей штрафной площади. Пенальти реализовал финский нападающий Теэму Пукки, в результате чего сборная Украины и упустила победу.