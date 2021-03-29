Йорди Круифф высказался о возможном возвращении в «Барселону»

Бывший полузащитник «Барселоны» Йорди Круифф, сын легендарного голландского футболиста Йохана Круиффа, высказался о возможном возвращении в каталонский клуб и поделился мнением о работе главного тренера «Барселоны» Рональда Кумана.



«Что касается возвращения в «Барселону», посмотрим. В настоящий момент я далеко от этого, но нам неизвестна наша судьба. Если что-то должно произойти, это случится. Я должен выполнять работу, за которую мне платят, а не заигрывать с другими клубами.



У работы Кумана есть много достоинств. Он пришёл в «Барселону» в трудное время, но то, что он был заранее знаком с обстановкой в клубе, дало ему преимущество. Куман получил важный опыт», — приводит слова Круиффа Marca.



Напомним, с 2020 года Йорди Круифф возглавляет китайский клуб «Шэньчжэнь».

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