Защитник «Ливерпуля» рассказал, как Юрген Клопп общается с игроками

Защитник «Ливерпуля» Неко Уильямс рассказал об отношении к главному тренеру Юргену Клоппу.

«Клопп сыграл огромную роль в моей карьере. Я в «Ливерпуле» с шести лет, прошёл все ступени, а дебют за главную команду стал для меня просто нереальным моментом. Дебют при Клоппе придал мне уверенности. Это было нечто особенное.

Если ты проводишь несколько плохих матчей или просто одну плохую игру, он первым подойдёт к тебе и скажет, в чём нужно прибавить. Он также говорит, в чём ты хорош. Это придаёт уверенности перед матчами и тренировками. Под его руководством я стал более зрелым игроком. Он многому меня научил с момента моего дебюта», — сказал Уильямс в интервью официальному сайту клуба.

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