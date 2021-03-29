УЕФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Роналду в матче с Сербией

УЕФА выступил с заявлением по поводу незасчитанного гола нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду в матче 2-го тура квалификационного раунда ЧМ-2022 с Сербией (2:2).



Напомним, в компенсированное время встречи Роналду пробил из пределов штрафной, и один из защитников сборной Сербии ногой вытащил мяч из ворот. Португальцы сигнализировали судье, что мяч пересёк линию ворот, однако рефери гол не засчитал. За возмущение решением арбитра Роналду получил жёлтую карточку. После этого португальский форвард бросил капитанскую повязку на поле.



«Решение об использовании технологии определения голов в европейской квалификации принимает ассоциация-организатор матча. Если принимающая ассоциация планирует использовать систему определения голов, она должна получить письменное согласие от ассоциации команды гостей», — приводит текст заявления УЕФА Reuters.

Арбитр извинился за незасчитанный гол Роналду в матче с Сербией