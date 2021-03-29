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Черчесов: сборная уже провела два матча. Возникают вопросы по травмам и мышцам

Черчесов: сборная уже провела два матча. Возникают вопросы по травмам и мышцам
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о подготовке команды к матчу со сборной Словакии.

«Мы уже провели два сбора в подобном режиме, знаем, как нам готовиться. После Словении провели восстановительную тренировку. Кто играл — восстанавливался, кто нет — тренировался. Сегодня проверили поле, тренировка больше носила тактический характер. Что касается футболистов, мы уже провели две игры, возникают вопросы по травмам и мышцам. Медицинский штаб сегодня даст заключение, из него и будем исходить», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.

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