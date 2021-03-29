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Дриусси — фанатам «Ривер Плейта»: вернусь в июне

Дриусси — фанатам «Ривер Плейта»: вернусь в июне
Футбол / РПЛ 0

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси обратился к болельщикам «Ривер Плейта», сообщает El Intransigente.

Во время трансляции на сервисе Twitch 25-летний аргентинский футболист оставил в чате сообщение, в котором говорилось: «Я вернусь в июне». Данное сообщение вызвало бурную реакцию среди фанатов «Ривер Плейта».

Напомним, в 2017 году Дриусси перешёл в «Зенит» именно из «Ривер Плейт». Сумма сделки составила € 15 млн. Сейчас Transfermarkt оценивает аргентинца в € 10 млн. Действующий контракт форварда с «Зенитом» рассчитан до лета 2022 года. В нынешнем сезоне чемпионата России Дриусси принял участие в 11 матчах, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Ранее сообщалось, что Дриусси может перейти в «Сан-Паулу».

Нападающий «Зенита» Дриусси может продолжить карьеру в Бразилии
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