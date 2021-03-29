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ЦСКА пока не отзаявил Виктора Гончаренко

ЦСКА пока не отзаявил Виктора Гончаренко
Футбол / РПЛ 0

Белорусский специалист Виктор Гончаренко продолжает официально числиться главным тренером московского ЦСКА.

«ЦСКА пока не отзаявил Виктора Гончаренко», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.

ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в четырёх последних матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).

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