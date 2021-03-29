Белорусский специалист Виктор Гончаренко продолжает официально числиться главным тренером московского ЦСКА.

«ЦСКА пока не отзаявил Виктора Гончаренко», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» в пресс-службе РПЛ.

Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Новым главным тренером ЦСКА стал Ивица Олич, который выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за «армейцев» 112 матчей и забил 41 гол. Сейчас он входит в тренерский штаб сборной Хорватии и занимает должность ассистента главного тренера.



ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Армейцы» потерпели три поражения в четырёх последних матчах. Лидирует в чемпионате «Зенит» (48).