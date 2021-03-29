Станислав Черчесов: перед каждым матчем международного уровня есть давление

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022 со Словакией отметил, что национальная команда всегда испытывает давление.

«Результат оставляет определённый отпечаток на команде. Мы смотрим на игру нашего соперника, на сильные и слабые стороны. Результат мог быть другим в обоих матчах. Мы готовимся под конкретного соперника, не опираясь на результаты их матчей.



Перед каждой игрой международного уровня есть давление, вне зависимости от результата прошлого матча. На нас никак не влияют результаты Словакии, мы готовимся к собственной игре, к конкретному сопернику, который находится в определённом состоянии и составе. Мне главное — знать свою команду», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».