Фомин: не смотрим на прошлые матчи сборной Словакии. Каждая игра — новая история

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин отметил серьёзный настрой национальной команды перед матчем отборочного турнира чемпионата мира 2022 года со Словакией.
«Футболисты всегда понимают, что каждый матч — новая история. Словакия играет дома, максимально настроится, мы тоже настроены, и для нас это важный матч. Не смотрим на их матчи, которые были до этого.
Стадион отличный, поле очень хорошее. Вышли сегодня и почувствовали его. Всё для футбола, нужно выходить и получать удовольствие. Нравится играть, когда нет дорожек, атмосферы это придаёт. Жалко, что не будет болельщиков", — передаёт слова Фомина корреспондент «Чемпионата».
Матч Словакия — Россия пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.
- 29 марта 2021
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