Черчесов: в сборной России есть жемчужина? Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас нет

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов ответил на вопрос про нападающего национальной команды Артёма Дзюбу.

«У сборной Словакии проблемы с нападающими, а у России есть жемчужина в команде? Игрока с фамилией «Жемчужина» у нас нет. Речь о Дзюбе? Это другое дело. Когда меня спрашивают про команду соперника, мне сложно отвечать. Не из-за того, что я не знаю команду соперника, а потому что некорректно. Что касается нашей команды, игра со Словенией уже в прошлом, теперь надо подобрать правильную тактику и состав, независимо от фамилий, который может дать максимальный результат», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.