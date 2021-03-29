Черчесов: о слабых и сильных сторонах словаков скажу команде, а не на пресс-конференции
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что команда изучает сборную Словакии в преддверии матча отборочного турнира ЧМ-2022.
«По поводу соперника — мы его изучаем и знаем. Ответа по поводу слабых и сильных сторон вы не получите. Ответ я дам своей команде, а не на пресс-конференции. Во-вторых, стадион хороший, поле тоже отличное. Добавлю только то, что у нас можно заполнять стадионы, жизнь протекает нормально и нет ограничений. Жалко, что тут он будет пустой, хотелось бы уже вернуться к нормальной жизни», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
Матч отбора ЧМ-2022 Словакия — Россия пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.
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