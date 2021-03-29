Эшли Коул оценил конкуренцию за место основного левого защитника в сборной Англии

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Эшли Коул оценил конкуренцию за место левого защитника в национальной команде.
«Думаю, Люк Шоу стабильнее играет в «Манчестер Юнайтед», в то время как Бен Чилуэлл… Иногда он играет за «Челси», иногда нет. Думаю, на данный момент Шоу впереди в этом соперничестве. Но кто знает? Кто лучше справится с нервами и сохранит стабильность в последних матчах сезона перед объявлением состава на чемпионат Европы?» — приводит слова Коула Football.London.
Вчера, 28 марта, сборная Англии обыграла команду Албании в матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата мира — 2022 со счётом 2:0. Счёт был открыт на 38-й минуте, гол забил Гарри Кейн, ассистировал ему Люк Шоу. Преимущество «трёх львов» на 63-й минуте удвоил Мэйсон Маунт, результативную передачу на свой счёт записал Кейн.
Видео гола Люка Шоу в ворота «Манчестер Сити»
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