«Аланию» могут наказать за превышение количества зрителей на матче с «Крыльями Советов»

На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрено превышение допустимого числа зрителей на матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» — «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщили источники.
В рапорте матча отмечено превышение числа зрителей. РФС запросит у «Алании» информацию по посещаемости встречи. «Алании» грозит наказание в виде матча без зрителей или на нейтральном поле.
В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» переиграли владикавказскую «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 1:0.
«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) находится на четвёртом месте.
- 29 марта 2021
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