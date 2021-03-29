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«Аланию» могут наказать за превышение количества зрителей на матче с «Крыльями Советов»

«Аланию» могут наказать за превышение количества зрителей на матче с «Крыльями Советов»
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0
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На заседании Контрольно-дисциплинарного комитета РФС будет рассмотрено превышение допустимого числа зрителей на матче 33-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» — «Крылья Советов». Об этом «Чемпионату» сообщили источники.

В рапорте матча отмечено превышение числа зрителей. РФС запросит у «Алании» информацию по посещаемости встречи. «Алании» грозит наказание в виде матча без зрителей или на нейтральном поле.

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги самарские «Крылья Советов» переиграли владикавказскую «Аланию». Встреча проходила на стадионе «Спартак» во Владикавказе и завершилась со счётом 1:0.

«Крылья Советов» в 33 матчах набрали 76 очков и занимают первое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Алания» (60) находится на четвёртом месте.

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