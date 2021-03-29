Килиан Мбаппе пропустит Олимпиаду и примет решение о своём будущем после Евро-2020

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение не участвовать в олимпийском футбольном турнире, сообщает Le Parisien.



По информации источника, французский форвард планировал сыграть на Олимпиаде, однако из-за переносов олимпийского футбольного турнира и чемпионата Европы решил отказаться от этой возможности. Ожидается, что Мбаппе посвятит свободное время размышлениям по поводу своего будущего. Напомним, в услугах футболиста заинтересован мадридский «Реал».



Чемпионат Европы пройдёт с 11 июня по 11 июля 2021 года. Летние Олимпийские игры состоятся в Японии с 21 июля по 7 августа 2021 года. В олимпийском футбольном турнире сыграют следующие сборные: Япония, Франция, Германия, Румыния, Испания, Новая Зеландия, Египет, Кот-д'Ивуар, ЮАР, Австралия, Саудовская Аравия, Южная Корея, Аргентина, Бразилия, Гондурас и Мексика.

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