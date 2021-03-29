Черчесов: ФИФА и УЕФА должны принять решение: или всегда играем с VAR, или никогда

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об использовании системы VAR.
«Я более консервативен. Сам играл без VARа, как тренер работал. Спокойно к этому отношусь, в футболе даже с VAR есть ошибки и спорные моменты. Ошибки всегда были и будут, что с VAR, что без. Этот вопрос больше относится к судьям, которые привыкли к одному, второму. ФИФА и УЕФА должны принять решение: или всегда играем с VAR, или никогда. На судей это тоже влияет: в одной игре полагаются на помощь, во второй — на себя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».
Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.
- 29 марта 2021
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