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Черчесов: ФИФА и УЕФА должны принять решение: или всегда играем с VAR, или никогда

Черчесов: ФИФА и УЕФА должны принять решение: или всегда играем с VAR, или никогда
Футбол / Сборная России 0
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался об использовании системы VAR.

«Я более консервативен. Сам играл без VARа, как тренер работал. Спокойно к этому отношусь, в футболе даже с VAR есть ошибки и спорные моменты. Ошибки всегда были и будут, что с VAR, что без. Этот вопрос больше относится к судьям, которые привыкли к одному, второму. ФИФА и УЕФА должны принять решение: или всегда играем с VAR, или никогда. На судей это тоже влияет: в одной игре полагаются на помощь, во второй — на себя», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата».

Напомним, в первых двух матчах отборочного турнира чемпионата мира 2022 года россияне на выезде обыграли Мальту (3:1) и дома – Словению (2:1). В следующем матче квалификации сборная России сыграет с национальной командой Словакии. Встреча пройдёт 30 марта на стадионе «Сити Арена Трнава» в городе Трнава (Словакия). Начало матча — в 21:45 мск.

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