АПЛ планирует ввести полуавтоматическую систему определения офсайдов
Руководство английской Премьер-лиги намерено изменить нынешнюю систему определения офсайдов.
Как сообщает The Athletic, с сезона-2022/2023 в АПЛ планируют внедрить полуавтоматическую систему фиксации офсайдов. Это позволит автоматически проверять, был ли тот или иной игрок в положении «вне игры», а VAR — немедленно оповещать об этом судей. Данная система работает по тому же принципу, по которому используется технология фиксации взятия ворот.
Ожидается, что данная система в ближайшее время получит одобрение от ФИФА. Подобное нововведение уже тестировали на Клубном чемпионате мира — 2020 в Катаре.
Ранее международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил об изменениях в правилах в части игры рукой.
Гвардиола: надеюсь, в следующем сезоне VAR станет лучше
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