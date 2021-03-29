АПЛ планирует ввести полуавтоматическую систему определения офсайдов

Руководство английской Премьер-лиги намерено изменить нынешнюю систему определения офсайдов.



Как сообщает The Athletic, с сезона-2022/2023 в АПЛ планируют внедрить полуавтоматическую систему фиксации офсайдов. Это позволит автоматически проверять, был ли тот или иной игрок в положении «вне игры», а VAR — немедленно оповещать об этом судей. Данная система работает по тому же принципу, по которому используется технология фиксации взятия ворот.



Ожидается, что данная система в ближайшее время получит одобрение от ФИФА. Подобное нововведение уже тестировали на Клубном чемпионате мира — 2020 в Катаре.



Ранее международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) объявил об изменениях в правилах в части игры рукой.

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