36-летний Матьё Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»
Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение 36-летнего французского футболиста рассчитано до лета 2022 года.
Вальбуэна начинал карьеру на родине, где на протяжении восьми лет защищал цвета «Марселя». В 2014 году Матьё перешёл в московское «Динамо», а спустя год перебрался в «Лион». В дальнейшем также выступал за «Фенербахче», а в «Олимпиакосе» играет с 2019 года. В сборную Франции вызывался с 2010 по 2015 год.
В нынешнем сезоне Вальбуэна принял участие в 19 матчах греческой Суперлиги, в которых забил один гол с пенальти и отдал пять результативных передач. «Олимпиакос», набрав 67 очков в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.
«Когда маскарад?» Бензема о судебном разбирательстве по делу о шантаже Вальбуэна
Рекомендуем вам
- 29 марта 2021
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:35
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
17:16
-
16:50
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:49
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:14
-
15:08
-
15:06
-
15:02
-
14:58
-
14:57
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам