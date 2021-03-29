36-летний Матьё Вальбуэна продлил контракт с «Олимпиакосом»

Полузащитник «Олимпиакоса» Матьё Вальбуэна продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте команды. Новое соглашение 36-летнего французского футболиста рассчитано до лета 2022 года.



Вальбуэна начинал карьеру на родине, где на протяжении восьми лет защищал цвета «Марселя». В 2014 году Матьё перешёл в московское «Динамо», а спустя год перебрался в «Лион». В дальнейшем также выступал за «Фенербахче», а в «Олимпиакосе» играет с 2019 года. В сборную Франции вызывался с 2010 по 2015 год.



В нынешнем сезоне Вальбуэна принял участие в 19 матчах греческой Суперлиги, в которых забил один гол с пенальти и отдал пять результативных передач. «Олимпиакос», набрав 67 очков в 26 турах, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата.

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