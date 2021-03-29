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Источник: Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона

Источник: Кавани покинет «Манчестер Юнайтед» по окончании нынешнего сезона
Футбол / Англия 0
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Уругвая Эдинсон Кавани, скорее всего, покинет манкунианский клуб по окончании сезона-2020/2021.

По сообщению Manchester Evening News, вероятность активации опции о продлении его контракта становится ниже с каждой неделей. Затруднения с продлением соглашения связаны и с обеспокоенностью его физическим состоянием, и с многочисленными комментариями касательно его возможного возвращения в Южную Америку. Кавани в этом сезоне пропустил достаточно большое количество матчей из-за мышечных травм, в том числе последние встречи в АПЛ и Лиге Европы.

Эдинсон Кавани перешёл в «Манчестер Юнайтед» в качестве свободного агента в октябре 2020 года, подписав контракт по схеме «1+1». В нынешнем сезоне на счету 34-летнего нападающего шесть голов и две результативные передачи в 18 матчах английской Премьер-лиги.

Сульшер подтвердил, что «Манчестер Юнайтед» ведёт переговоры о контракте с Кавани
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