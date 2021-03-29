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АПЛ объявила о самом низком недельном показателе заболеваемости COVID-19 в сезоне

АПЛ объявила о самом низком недельном показателе заболеваемости COVID-19 в сезоне
Футбол / Англия 0
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Английская Премьер-лига опубликовала результаты очередного этапа тестирования на коронавирус.

Новая волна проверок прошла в период с 22 по 28 марта. На этот раз тестирование на наличие коронавирусной инфекции прошли 2210 человек, среди которых футболисты и сотрудники клубов. Результат всего одного теста оказался положительным, что является самым низким недельным показателем за весь сезон-2020/2021. Заразившийся был отправлен на карантин на 10 дней. Имя заболевшего футболиста или сотрудника клубов не объявлено в целях сохранения неприкосновенности личной жизни.

Напомним, в прошлом раунде проверок было выявлено два случая заражения коронавирусной инфекцией.

Сезон-2020/2021 в английской Премьер-лиге стартовал 12 сентября. Лидером чемпионата Англии является набравший 71 очко «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» (57) — на втором месте, «Лестер Сити» (56) — на третьем. И «МЮ», и «лисы» имеют матч в запасе.

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