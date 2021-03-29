Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо
Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своём партнёре по клубу и национальной команде нападающем Эдене Азаре.
«После предыдущей травмы у Эдена был непростой период, но сейчас я вижу, как он усердно работает на тренировках каждый день. Убеждён, что он в лучшей форме, чем когда-либо», — цитирует Куртуа Marca со ссылкой на VTM.
13 марта Азар вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил уверенность, что Азар станет лучшим футболистом предстоящего чемпионата Европы.
Азар получил десять травм менее чем за два года в «Реале». Это просто катастрофа
Нападающему сильно не везёт – то новое повреждение, то рецидив старого.
Рекомендуем вам
- 29 марта 2021
-
18:29
-
18:27
-
18:14
-
18:14
-
18:10
-
18:04
-
17:57
-
17:47
-
17:35
-
17:24
-
17:22
-
17:16
-
17:16
-
16:50
-
16:43
-
16:36
-
16:31
-
16:27
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:49
-
15:39
-
15:34
-
15:28
-
15:14
-
15:08
-
15:06
-
15:02
-
14:58
-
14:57
-
14:54
-
14:53
-
14:50
-
14:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам