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Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо

Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо
Футбол / Испания 0

Вратарь мадридского «Реала» и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своём партнёре по клубу и национальной команде нападающем Эдене Азаре.

«После предыдущей травмы у Эдена был непростой период, но сейчас я вижу, как он усердно работает на тренировках каждый день. Убеждён, что он в лучшей форме, чем когда-либо», — цитирует Куртуа Marca со ссылкой на VTM.

13 марта Азар вернулся на поле после продолжительного восстановления. Позднее стало известно, что игрок вновь травмировался. В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

Ранее главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес выразил уверенность, что Азар станет лучшим футболистом предстоящего чемпионата Европы.

Азар получил десять травм менее чем за два года в «Реале». Это просто катастрофа
Нападающему сильно не везёт – то новое повреждение, то рецидив старого.
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