Кевин Де Брёйне признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в марте

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком «горожан» в марте. Голосование проводилось среди болельщиков клуба на официальном сайте «Ман Сити».



В борьбе за награду 29-летний бельгиец опередил защитника Эмерика Лапорта и полузащитника Фернандиньо. Де Брёйне второй раз в сезоне признаётся игроком месяца по результатам голосования болельщиков.

Видео можно увидеть на официальной странице «Манчестер Сити» в "Твиттере".

В марте Де Брёйне забил четыре гола в пяти матчах: дважды отличился в матчах английской Премьер-лиги, один раз — во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и ещё раз — в четвертьфинале Кубка Англии.



Кевин Де Брёйне в нынешнем сезоне АПЛ провёл 23 матча, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач. «Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.