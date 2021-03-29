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Кевин Де Брёйне признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в марте

Кевин Де Брёйне признан лучшим футболистом «Манчестер Сити» в марте
Футбол / Англия 0
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Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин Де Брёйне признан лучшим игроком «горожан» в марте. Голосование проводилось среди болельщиков клуба на официальном сайте «Ман Сити».

В борьбе за награду 29-летний бельгиец опередил защитника Эмерика Лапорта и полузащитника Фернандиньо. Де Брёйне второй раз в сезоне признаётся игроком месяца по результатам голосования болельщиков.

Видео можно увидеть на официальной странице «Манчестер Сити» в "Твиттере".

В марте Де Брёйне забил четыре гола в пяти матчах: дважды отличился в матчах английской Премьер-лиги, один раз — во встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и ещё раз — в четвертьфинале Кубка Англии.

Кевин Де Брёйне в нынешнем сезоне АПЛ провёл 23 матча, забил пять мячей и отдал 11 результативных передач. «Манчестер Сити» в 30 матчах набрал 71 очко и занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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