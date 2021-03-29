Кержаков: думаю, Дзюба обойдёт меня по голам за сборную, но ревности к нему нет

Бывший нападающий сборной России, а ныне главный тренер «Томи» Александр Кержаков прокомментировал тот факт, что Артём Дзюба может превзойти его рекорд по количеству голов за национальную команду.

«Я думаю, что Дзюба обойдёт меня количеству голов за сборную России, потому что у него ещё много матчей за национальную команду и голов он забьёт тоже много. Ревности к Дзюбе нет.

Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать.

Я смог добиться рекорда благодаря партнёрам, которые создавали для меня моменты. Я считаю, что это не мой личный рекорд и моё личное достижение, это достижение моих партнёров, которые со мной находились на футбольном поле. Для меня гол — это плод работы и правильных действий всей команды в целом», — приводит слова Дзюбы ТАСС.