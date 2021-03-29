Стало известно, когда ЦСКА отзаявит Гончаренко и заявит Олича
ЦСКА заявит Ивицу Олича как нового главного тренера 1 апреля. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Также источник добавил, что Виктор Гончаренко будет отзаявлен как наставник армейцев днём ранее, 31 марта.
Напомним, 22 марта Гончаренко покинул ЦСКА. Сменивший его Олич выступал за клуб в качестве футболиста с 2003 по 2006 год. 41-летний хорват провёл за армейцев 112 матчей и забил 41 гол.
ЦСКА, набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Выше армейцев располагаются «Сочи» и «Локомотив», опережающие красно-синих по дополнительным показателям, а также «Спартак» (44) и действующий чемпион «Зенит» (48). Ближайший преследователь подопечных Олича — «Динамо» — отстаёт на одно очко.
Штаб Олича в ЦСКА пополнится двумя помощниками
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