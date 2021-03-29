Сестра Роналду: нас обокрали, а «эксперты» посмели критиковать Криштиану. Поразительно!

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала пост после критики в адрес футболиста.



Напомним, в концовке матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Сербией, когда счёт был 2:2, форвард забил гол, однако судьи посчитали, что защитник успел выбить мяч с линии, и не засчитали взятие ворот. Роналду бросил на газон капитанскую повязку и досрочно покинул поле.



«Криштиану проявил невероятное хладнокровие. Уверена, после того, что они сделали с Португалией и всеми нами, он хотел швырнуть повязку в лицо судьи. Нас всех обокрали. Несмотря на всеобщее отвращение к произошедшему, на телевидении нашлись «эксперты», посмевшие критиковать Криштиану за его поступок. Поразительно!» — написала Авейру в своём «инстаграме».

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