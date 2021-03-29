Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сестра Роналду: нас обокрали, а «эксперты» посмели критиковать Криштиану. Поразительно!

ЧМ-2022 - Европа
ЧМ-2022 - Европа
Все турниры
  • Даты проведения:
    24.03.2021—29.03.2022
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    55
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Сестра Роналду: нас обокрали, а «эксперты» посмели критиковать Криштиану. Поразительно!
Футбол / ЧМ по футболу 2022 0
Аудио-версия:

Эльма Авейру, сестра нападающего «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, опубликовала пост после критики в адрес футболиста.

Напомним, в концовке матча 2-го тура квалификации чемпионата мира — 2022 с Сербией, когда счёт был 2:2, форвард забил гол, однако судьи посчитали, что защитник успел выбить мяч с линии, и не засчитали взятие ворот. Роналду бросил на газон капитанскую повязку и досрочно покинул поле.

«Криштиану проявил невероятное хладнокровие. Уверена, после того, что они сделали с Португалией и всеми нами, он хотел швырнуть повязку в лицо судьи. Нас всех обокрали. Несмотря на всеобщее отвращение к произошедшему, на телевидении нашлись «эксперты», посмевшие критиковать Криштиану за его поступок. Поразительно!» — написала Авейру в своём «инстаграме».

УЕФА прокомментировал эпизод с незасчитанным голом Роналду в матче с Сербией
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по футболу 2022
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021